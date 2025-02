Mercato ASSE : Lassana Traoré, une belle pioche pour l’AS Saint-Etienne !

L’ASSE a recruté Lassana Traoré au Sénégal, en vue de la saison prochaine. Le défenseur sénégalais est une belle pioche pour les Verts selon l’un de ses anciens formateurs au Diambars FC.

Mercato : L’ASSE s’offre la pépite Lassana Traoré

En prévision de la saison prochaine, l’ASSE s’est déjà renforcée au poste d’arrière latéral gauche en s’attachant les services de Lassana Traoré. Ce dernier, un défenseur de 17 ans en provenance du centre de formation du Diambars FC au Sénégal, est déjà arrivé à Saint-Etienne, comme l’a révélé Evect cette semaine.

Le jeune joueur a visité les infrastructures du club stéphanois, a assisté au match contre Angers SCO depuis les tribunes et a effectué un footing individuel au centre sportif Robert-Herbin lors de la séance d’entraînement de mardi, selon Le Progrès.

Cependant, Lassana Traoré, qui n’a pas encore signé de contrat avec l’ASSE officiellement, ne jouera pas en Ligue 1 cette saison, mais plutôt à partir de 2025-2026.

Lassana Traoré, le pari gagnant de Saint-Etienne pour l’avenir ?

Les recruteurs stéphanois ont eu le nez creux en allant chercher ce talentueux et prometteur défenseur en Afrique, selon Mike Rodrigues, un ancien responsable de la formation du Diambars FC. « C’est une belle recrue… en termes de potentiel », a-t-il confié à Peuple-Vert, avant de décrire le profil de la recrue de Saint-Etienne :

« C’est bien qu’il signe à Sainté, car c’est un club où il pourra continuer sa post-formation tranquillement et arriver chez les pros dans un avenir proche. Il était parmi les meilleurs profils de l’académie. Lassana Traoré a beaucoup progressé avec Christophe Chaintreuil (ex-ASSE) ».

Qui est la nouvelle recrue de l’ASSE ?

Mais qui est véritablement Lassana Traoré ? Pour le média spécialisé, Mike Rodrigues dresse le portrait du nouveau joueur de l’ASSE.

« Lassana Traoré évolue de préférence au poste de défenseur latéral gauche. Il fait partie des deux talents les plus prometteurs de l’académie Diambars de la génération 2007. Il a toujours été surclassé, car il possède des qualités physiques naturelles de puissance et de vitesse importantes. Il est très bon dans les duels, agressif dans le bon sens du terme et très difficile à éliminer. Lors de la Coupe du monde U17 et de la CAN U17, il était l’un des joueurs clés de la sélection. Je sais qu’il a effectué un essai à Brest. Pour moi, c’est un bon profil », a décrit le technicien.