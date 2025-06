Mercato ASSE : Le départ de deux défenseurs se précise

Deux défenseurs encore sous contrat à l’ASSE ne sont pas certains de rester au club après la relégation en Ligue 2. Ils ont des touches à l’étranger à 10 jours de l’ouverture officielle du mercato d’été.

L’ASSE va-t-elle prolonge Bernauer et Pétrot ?

L’ASSE a laissé partir librement Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid à l’issue de leur contrat. Le contrat de Léo Pétrot et Maxime Bernauer arrive aussi à expiration le 30 juin 2025, mais il se murmure qu’Eirik Horneland souhaite les garder dans son équipe, malgré le naufrage défensif collectif de la saison dernière et la relégation en Ligue 2.

À trois semaines de la date butoir de leur bail, aucune information officielle n’indique que ces deux défenseurs ont effectivement reçu des offres de prolonger leur contrat à l’AS Saint-Etienne.

Mercato : Nadé et Batubinsika ciblés par Blackburn et Panathinaïkos

Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika, deux autres membres de la défense, comptables des 77 buts concédés en 34 matchs en Ligue 1 lors du dernier championnat, sont annoncés sur le départ. Contrairement à Léo Pétrot et Maxime Bernauer, l’Ivoirien et le Congolais sont sous contrat, respectivement jusqu’en 2028 et 2026.

Mais ils ne seraient pas enclin à poursuivre l’aventure avec l’ASSE en Ligue 2, un an seulement après avoir quitté cette division. Mickaël Nadé a tapé dans l’œil de quelques clubs outre-Manche, notamment Blackburn Rovers en Championship (D2 anglaise). Quant à Dylan Batubinsika, son profil intéresse le Panathinaïkos en Grèce comme déjà révélé. Peuple-Vert confirme ces pistes pour ces deux arrières stéphanois.

Lancée à la recherche des nouveaux défenseurs pour reconstituer sa défense, maillon faible de l’équipe d’Eirik Horneland en Ligue 1, l’ASSE ne retiendra pas Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika s’ils trouvent une porte de sortie. Le premier set évalué à 2 M€, tandis que le deuxième vaut 1,2 M€ sur le marché des transferts.