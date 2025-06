Mercato OL : Transfert de Cherki, City soulage Textor

Manchester City et l’OL ont trouvé un accord total sur le transfert de Rayan Cherki. Il ne reste plus que l’officialisation de sa signature, sinon le montant du transfert et la durée de son contrat sont déjà connus.

Mercato : Cherki transféré à 42,5 M€, une bouffée d’ogygène pour l’OL et Textor avant la DNCG

Rayan Cherki jouera à Manchester City pour les cinq prochaines saisons. Son transfert de l’OL a été conclu ce lundi, comme annoncé. En attendant l’officialisation de la transaction, L’Équipe croit savoir que les Citizens et la direction du club rhodanien se sont entendus sur une indemnité de de transfert de 40,5 M€, auxquels pourraient s’ajouter 2 M€ de bonus. En plus, l’Olympique Lyonnais gardera 15 % de la plus-value sur le potentiel futur transfert du joueur de 21 ans de Manchester.

Lisez aussi : Mercato OL : Un atout précieux déniché en Écosse !

À voir Mercato ASSE : Arrivée imminente d’une recrue après Cardona

Si les chiffres révélés par le quotidien sportif se confirment, ce serait une bonne opération pour John Textor, qui avait repoussé 22,5 millions d’euros et qui en obtient finalement presque le double. En effet, cette somme vient renflouer les finances de l’OL, dont l’audience cruciale du président à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est fixée au 24 juin prochain.