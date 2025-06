Mercato OL : Un atout précieux déniché en Écosse !

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, l’OL va sans doute renforcer ses rangs cet été. Au milieu de terrain, il vise Lennon Miller, une pépite écossaise évoluant à Motherwell FC.

Mercato : L’OL se renseigne sur Lennon Miller

Le mercato estival continue son petit bonhomme de chemin en France, et l’OL ne reste pas indifférent. En interne, la cellule de recrutement s’active pour répondre aux besoins de l’entraîneur portugais, Paulo Fonseca. Parmi les chantiers à traiter figure le poste de milieu de terrain. Dans ce compartiment, l’OL a jeté son dévolu sur Lennon Miller.

Âgé de 18 ans, le jeune Écossais est un milieu polyvalent qui peut évoluer en tant que meneur de jeu, relayeur ou récupérateur. Doté d’une bonne lecture du jeu et d’une capacité de projection rapide vers l’avant, il représente une cible non négligeable pour les Gones. D’après Ekrem Konur, l’OL se serait déjà renseigné sur lui et suivrait de près sa situation.

Une bataille européenne pour Lennon Miller

À en croire la même source, les Lyonnais ne sont pas les seuls prétendants. Sur le marché, le Werder Brême, l’Eintracht Francfort, le Borussia Dortmund, Ipswich Town, le Celtic Glasgow, ainsi que l’Union Saint-Gilloise sont tous intéressés par Lennon Miller.

À cet effet, l’OL doit véritablement faire preuve de diligence et passer rapidement à l’offensive si son intérêt est réellement concret. Avec une telle signature prometteuse, les Gones pourraient en tirer profit tant sur le plan sportif que financier. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Motherwell FC, Lennon Miller est estimé à 4 millions d’euros.

