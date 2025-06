FLASH Mercato : Le Borussia Dortmund arrache un crack au PSG

L’exode continue au centre de formation du PSG. Incapable de garantir du temps de jeu à ses jeunes talents, le club de la capitale pourrait voir le Borussia Dortmund lui chiper un autre jeune talent lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Un jeune défenseur vers le Borussia Dortmund ?

Si, à l’image de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Yoram Zague certains jeunes du PSG ont réussi à se faire une petite place au sein de l’équipe professionnelle de Luis Enrique, les moins chanceux espèrent éclore sous d’autres cieux. C’est notamment le cas de Mahamadou Sangaré, qui devrait s’engager avec Manchester City.

Il y a aussi Roméo Garnier (16 ans), qui va rejoindre les rangs de l’Ajax Amsterdam, et qui pourrait même être suivi par son coéquipier Quentin Ndjantou détenteur d’une offre du club néerlandais. Mais ce n’est pas tout. D’après les dernières informations de Foot Mercato, Hermann Diandaga, défenseur central de 17 ans, serait sur les tablettes de grands clubs européens, notamment Manchester United et le Borussia Dortmund. 🚨Sous contrat aspirant

jusqu'en 2026, Hermann Diandaga est déjà suivi par de nombreuses écuries européennes, dont Manchester United et le Borussia Dortmund !!



(@footmercato) pic.twitter.com/9s66FbAXWd— Joueurs Congolais 🇨🇬 (@JoueursCG) June 9, 2025

Titulaire avec l’équipe de France U17, « Diandaga s’est notamment illustré en inscrivant un but exceptionnel contre l’Albanie, une frappe terrible de 35 mètres. Ses prestations ne passent pas inaperçues non plus auprès d’autres clubs. Sous contrat aspirant jusqu’en 2026 avec le PSG, le natif d’Étampes est déjà suivi par de nombreuses écuries européennes, dont Manchester United et le Borussia Dortmund », explique le portail sportif.

Toujours selon la même source, le natif d’Étampes (Essonne) accorderait sa priorité à une signature en Bundesliga, où il aurait l’assurance d’un temps de jeu raisonnable, contrairement à Manchester United. Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à faire venir deux nouveaux joueurs à son poste cet été, Hermann Diandaga pourrait donc aller monnayer son talent sous les couleurs du Borussia Dortmund dans les mois à venir.