Luis Enrique vend la mèche pour l’avenir de Luis Campos au PSG !

Alors que des rumeurs annoncent un possible départ de Luis Campos en fin de saison, le coach du PSG, Luis Enrique, a été interrogé sur ce dossier.

Luis Campos poussé vers la sortie pour Kylian Mbappé ?

Il y a quelques jours, le journal L’Équipe a révélé que depuis plusieurs semaines, l’idée d’un départ de Luis Campos fait son petit bonhomme de chemin au Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club de la capitale, nommé en juin 2022 en remplacement de Leonardo, serait dans une position inconfortable avec le départ à venir de Kylian Mbappé. Le dirigeant portugais ayant justement été recruté pour convaincre l’enfant de Bondy de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain le plus longtemps possible.

« En privé, sur le ton de la boutade, il lui arrive de lancer que « le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas », rapporte le quotidien sportif, qui ajoute que « Luis Enrique ne serait pas le premier avocat de Campos si le club décidait de s’en séparer. » De passage en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Rouge et Bleu s’est prononcé sur la situation de l’ancien recruteur du Real Madrid.

Luis Enrique veut continuer avec Luis Campos

À la veille de la réception du Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France, Luis Enrique s’est prononcé sur l’avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Et alors que l’avenir du responsable sportif du PSG est remis en cause, le technicien espagnol de 53 ans a ouvertement affiché son souhait de le voir poursuivre son travail au sein de la direction parisienne.

« Je crois que si quelqu’un (au club) doit me demander, il va le faire. Mon opinion est claire et publique : je travaille aux côtés de Campos depuis les premiers jours. Je suis content de ma relation professionnelle et personnelle avec lui. J’aimerais bien être avec lui beaucoup d’années dans le club ou dans une situation professionnelle avec lui », a déclaré Luis Enrique. Reste maintenant à savoir ce qu’en pensent les décideurs qataris du club de la capitale française.