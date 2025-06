Info Mercato : Un phénomène du PSG proche de signer à l’Ajax

Après le gardien italo-brésilien Renato Marin, qui s’est engagé pour cinq ans soit jusqu’en juin 2030, le PSG pousse pour boucler le transfert d’Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Mais le club de la capitale devrait également perdre des joueurs.

Mercato : Un jeune défenseur du PSG affole l’Europe

Acteur important de la victoire des U19 du PSG en finale du Championnat dimanche face au FC Nantes (2-1), le milieu offensif Quentin Ndjantou suscite l’intérêt de l’Ajax Amsterdam. Après avoir chipé Roméo Garnier (16 ans) aux Rouge et Bleu, le club néerlandais espère en faire de même avec l’attaquant de 17 ans, rapporte le quotidien L’Équipe.

L’Ajax, réputé pour miser sur les jeunes à fort potentiel, surveille de près la situation du Fanco-Camerounais. Les Lanciers vont proposer un premier contrat professionnel au natif d’Arpajon, qui s’est montré décisif à plusieurs reprises avec les U19 du Paris SG. L'Ajax Amsterdam pousse pour le milieu offensif du PSG Quentin Ndjantou, champion de France avec les U19

➡️ https://t.co/cGvUwejH4s pic.twitter.com/GiWAjb1Uw2— L'Équipe (@lequipe) June 9, 2025

« Acteur important de la victoire des U19 parisiens en finale du Championnat dimanche face à Nantes (2-1), le milieu offensif Quentin Ndjantou suscite l’intérêt de l’Ajax Amsterdam. Et si après Roméo Garnier, un autre jeune joueur du PSG rejoignait l’Ajax Amsterdam ? », indique le journaliste Loïc Tanzi dans les colonnes du journal sportif.

En 16 matches, Quentin Ndjantou a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives. Mais le PSG, qui a d’ores et déjà proposé un premier contrat professionnel au Titi, n’a pas dit son dernier mot et reste confiant quant à la finalisation de ce dossier.

À priori, c’est donc Quentin Ndjantou qui devra trancher entre les deux offres, sans doute en fonction du temps de jeu promis, ce qui pourrait jouer en faveur du club néerlandais. La concurrence étant rude dans le secteur offensif du PSG.

