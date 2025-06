Mercato RC Lens : Un cadre du vestiaire vers la sortie ?

Dans le sens des départs, le RC Lens pourrait très bientôt se séparer de Florian Sotoca. D’après la presse française, les Lensois envisageraient de vendre l’avant-centre français de 34 ans cet été pour alléger le poids financier du club.

Prolongation ou départ : le dilemme Florian Sotoca

Après six ans de bons et loyaux services au RC Lens, Florian Sotoca pourrait prendre une autre direction cet été. Un temps inclus dans le projet du club en tant que joueur essentiel, il a finalement perdu sa place de titulaire indiscutable. Durant la saison écoulée, le joueur de 34 ans n’a disputé que 1 984 minutes : son plus faible temps de jeu sous les couleurs sang et or depuis son arrivée en 2019.

D’après le site Allez Lens, cette situation pourrait marquer la fin de l’idylle entre Florian Sotoca et le RC Lens. En effet, le club ne se sentirait plus capable de payer les 110 000 euros de salaire mensuel du natif de Narbonne. Pour cette raison, des discussions sont en cours pour un contrat de prolongation avec réduction salariale.

En revanche, un départ pourrait être envisagé si aucun accord n’est trouvé en ce sens. De son côté, Florian Sotoca espère rebondir dans un autre club de Ligue 1. À noter qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Son avenir pourrait prendre une autre tournure très prochainement en cas d’offre concrète et convaincante.