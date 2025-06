Mercato FC Barcelone : un nouveau départ acté ! (Officiel)

L’opération dégraissage se poursuit au sein de l’équipe du FC Barcelone avec un nouveau départ enregistré. Après celui d’Álex Valle, c’est au tour de Clément Lenglet de quitter le club catalan pour rejoindre définitivement l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2028.

Transfert : Clément Lenglet quitte le Barça pour l’Atlético de Madrid

Après une saison passée en prêt à l’Atlético de Madrid, Clément Lenglet ne reviendra pas au FC Barcelone. Le défenseur central de 29 ans a plutôt pris la décision de rester avec les Colchoneros pour poursuivre sa progression en club. D’après des informations en provenance d’Espagne, le natif de Beauvais n’entre pas dans les plans d’Hansi Flick, qui ne compte pas sur lui pour la saison prochaine.

Ainsi, le technicien allemand a donné son feu vert pour le départ du joueur. En interne, des discussions ont eu lieu ces derniers jours entre le Français de 29 ans, l’Atlético de Madrid et les dirigeants du club barcelonais. Les Madrilènes ont exprimé leur volonté de conserver le défenseur central pour les prochaines saisons, en raison de ses performances abouties durant la campagne 2024-2025.

Le FC Barcelone s’est donc montré ouvert à un transfert définitif, avec une résiliation de contrat à l’amiable avec Clément Lenglet : « Le FC Barcelone et le joueur Clément Lenglet ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat les unissant. Le club blaugrana tient à remercier Clément Lenglet pour son engagement et son implication, et lui souhaite bonne chance pour la suite », a déclaré le Barça dans un communiqué ce lundi.

Dans le même temps, l’Atlético de Madrid a également officialisé la signature du défenseur tricolore pour les trois prochaines saisons. Une nouvelle aventure, déjà connue, s’ouvre ainsi à l’ancien joueur d’Aston Villa et de Tottenham, qui devra continuer à s’imposer pour gagner en confiance avec les Madrilènes.

Clément Lenglet firma hasta 2028 🔴⚪ pic.twitter.com/222J6R2K5C— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2025

