Mercato FC Barcelone : Le Barça prend les devants pour Lamine Yamal !

Le FC Barcelone accélère les négociations pour sécuriser l’avenir de Lamine Yamal. Le club catalan, représenté par Joan Laporta et Deco, a rencontré Jorge Mendes à Lisbonne pour avancer sur le renouvellement du contrat du jeune prodige.

Mercato FC Barcelone : Une rencontre stratégique avec Jorge Mendes pour Lamine Yamal

Alors que le Barça est en déplacement à Lisbonne pour affronter le Benfica en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, Joan Laporta et Deco ont rencontré Jorge Mendes dans la ville portugaise. Le dîner, qui s’est tenu dans un restaurant réputé de la capitale portugaise, avait un objectif clair : avancer sur la prolongation du contrat de Lamine Yamal.

Présenté comme une simple formalité, cet accord doit être ratifié lorsque l’ailier droit fêtera ses 18 ans, en juillet prochain. Le FC Barcelone et le super-agent portugais avaient déjà convenu, lors de la signature du contrat actuel, que Lamine Yamal prolongerait jusqu’en 2030 une fois sa majorité atteinte. Mais avec l’ascension fulgurante du joueur sous les ordres d’Hansi Flick, une revalorisation salariale est désormais une priorité pour refléter son importance croissante au sein du Barça.

Lamine Yamal, un talent incontournable pour Barcelone

Depuis ses débuts en équipe première, Lamine Yamal s’est imposé comme un élément essentiel du Barça. À seulement 17 ans, il est déjà un titulaire indiscutable et un symbole du renouveau du club. Son influence dépasse même le cadre sportif, puisque son image est de plus en plus associée au projet du FC Barcelone pour les années à venir.

Cette saison, le jeune international espagnol est auteur de 5 buts et 11 passes décisives en 23 matchs de Liga. Jorge Mendes lui-même a confirmé que son protégé restera au Barça pour de nombreuses années. Dans une récente interview, le jeune joueur a également assuré que tout serait finalisé d’ici le début de la saison prochaine.

Le Barça verrouille son joyau

Avec cette prolongation en bonne voie, le FC Barcelone montre sa détermination à construire son avenir autour de Lamine Yamal. Le club ne veut surtout pas revivre un scénario à la Xavi Simons ou Ansu Fati, où des jeunes talents prometteurs finissent par partir faute d’accord satisfaisant.

En sécurisant son prodige jusqu’en 2030, le Barça envoie un message fort : l’avenir du club passe par la formation et la fidélisation de ses meilleurs éléments. Reste désormais à officialiser ce nouveau contrat dans les mois à venir.