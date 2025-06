Mercato ASSE : Un ancien attaquant de Montpellier visé

Cherchant des joueurs aguerris au championnat français pour jouer la remontée en Ligue 1 la saison prochaine, l’ASSE songerait à un ancien attaquant du Montpellier HSC pour se renforcer.

Mercato : Steve Mounié dans les plans de l’ASSE pour remplacer Stassin

En quête de nouveaux joueurs en renfort pour la saison prochaine en Ligue 2, l’ASSE doit aussi compenser les nombreux départs dans son équipe reléguée en Ligue 2. Lucas Stassin n’a pas quitté le club stéphanois, mais il est en instance de départ. Il devrait être transféré, car il ne veut pas jouer e deuxième division. Plusieurs clubs, dont West Ham en Premier League et le LOSC en Ligue 1, veulent le recruter.

Pour remplacer le buteur belge, l’AS Saint-Etienne songerait à Steve Mounié dont le probable retour en France est annoncé par Mohamed Toubache-TER. D’après l’Insider, le profil de l’ancien buteur du club héraultais est retenu par les recruteurs stéphanois sur leur liste de potentiels successeurs de Lucas Stassin chez les Verts.

ASSE : L’expérience de Steve Mounié pourrait être un atout pour la remontée

L’international Béninois (55 sélections) est sous contrat au FC Augsbourg jusqu’en 2027 et sa valeur est estimée à 2 M€ sur le marché des transferts. Mais l’ASSE entretient de bons rapports avec le club Allemand, comme le témoignent les deux prêts successifs et le transfert définitif d’Irvin Cardona. Sans oublier le prêt de Nathanaël Mbuku chez les Verts entre janvier et juin 2024.

Formé à Montpellier, Steve Mounié a joué en Ligue 1 au MHSC entre 2014 et 2017, avec un prêt à Nîmes en Ligue 2 lors de la saison 2015-2016. L’avant-centre de 30 ans a également porté les couleurs du Stade Brestois pendant quatre saisons (2020-2024). Il totalise 162 matchs en Ligue 1 et 32 en Ligue 2.

En plus, Steve Mounié compte 95 matchs avec Huddersfield en Premier League et en Championship. Avec Augsbourg, il a pris part à 16 matchs en Bundesliga la saison écoulée, mais il a été titulaire une seule fois. En effet, l’attaquant visé par l’AS Saint-Etienne ne rentre pas dans les plans de Sandro Wagner, entraîneur du club bavarois.

Aguerri au championnat français et étranger, le Béninois pourrait apporter son expérience à l’équipe d’Eirik Horneland pour la remontée en Ligue 1.