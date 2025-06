Mercato ASSE : Une décision prise pour Maxime Bernauer

L’ASSE aurait entamé les négociations pour la signature d’un défenseur central. Il est enclin à jouer en Ligue 2, mais Kilmer Sports Ventures doit maintenant trouver un accord avec son club d’origine.

ASSE : Briançon et Abdelhamid libérés, la défense en reconstruction

Dans sa quête de renforts pour l’équipe qui va jouer en Ligue 2, l’ASSE mise en priorité sur le chantier défensif. Un maillon qui a été très défaillant la saison dernière. Eirik Horneland et la cellule de recrutement du club sont à pied d’œuvre pour trouver de nouveaux défenseurs. Le nom d’Abdoulaye Faye du BK Häcken en Suède circule dans le Forez.

Lisez aussi : ASSE : Une nouvelle majeure tombe pour les Verts !

À voir Mercato RC Lens : Un Lensois à Leverkusen, l’OM en danger ?

En attendant l’arrivée de nouveaux joueurs à l’AS Saint-Etienne, il y a du mouvement en interne parmi les défenseurs. Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid ont été laissés libres à l’issue de leur contrat.

Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé pourraient également quitter l’équipe reléguée en deuxième division, sous la forme d’un transfert. Le premier est sur les tablettes du Panathinaïkos en Grèce, tandis que le deuxième est convoité par Blackburn Rovers en Championship (D2 anglaise).

Mercato : Négocitations entamées pour le transfert définitif de Bernauer

En revanche, Maxime Bernauer, un autre défenseur central, devrait rester. Selon Peuple Vert, l’ASSE négocie la levée de l’option d’achat assortie à son prêt qui prend fin officiellement le 30 juin. Néanmoins, il n’y a encore aucune certitude sur l’issue des négociations, surtout que son club d’origine, le Maccabi Haïfa, exige 1,5 M€ pour son transfert définitif.

Lisez aussi : ASSE : Changement sous Kilmer Sports, pourquoi ça bloque ?

À voir Mercato OM : La date d’arrivée de Facundo Medina dévoilée

La seule certitude pour l’instant, c’est que Maxime Bernauer souhaite rester à l’AS Saint-Etienne malgré la relégation en Ligue 2, comme le confirme But Football Club. Pour rappel, l’ancien arrière du Paris FC a rejoint l’équipe d’Eirik Horneland pendant le mercato d’hiver en janvier 2025. Il a pris part à 11 matchs et a été titulaire à 9 reprises en Ligue 1.