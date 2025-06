Flash Mercato : Le PSG dit oui au Bayern Munich pour Barcola

C’est la bombe du jour. Le PSG ne serait pas forcément opposé au départ de Bradley Barcola, annoncé dans le collimateur du Bayern Munich. Seulement, le club parisien se montrerait assez exigeant pour son attaquant de 22 ans.

Mercato PSG : Le Bayern Munich fait une offre folle à Barcola

Ayant constaté que Bradley Barcola a perdu sa place de titulaire au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, Vincent Company veut le convaincre de le rejoindre au Bayern Munich. En effet, Florian Plettenberg, le célèbre journaliste allemand de Sky Sports Allemagne, rapporte que malgré la complexité du dossier, le club bavarois serait prêt à tenter sa chance en faisant une grosse offre au PSG pour l’ancien ailier de l’OL.

Lisez aussi : Coup de tonnerre PSG: 120M€ du Bayern pour Bradley Barcola ?

À voir Mercato ASSE : Première réponse de Zeneli à Saint-Etienne

Les dirigeants du club allemand espèrent que leurs homologues du PSG vont boucler le transfert de Maghnes Akliouche de l’AS Monaco, ce qui pourrait pousser Bradley Barcola, déjà confronté à la concurrence de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, vers la sortie.

Le Bayern Munich verrait Barcola comme le complément idéal à Harry Kane en attaque après le départ de Leroy Sané. Cependant, il faudra convaincre le Paris SG et Nasser Al-Khelaïfi, ce qui est loin d’être gagné.

Le Paris SG réclame plus de 100M€ pour Bradley Barcola

Recruté en août 2023 contre un chèque de 45 millions d’euros, Bradley Barcola pourrait rapporter le triple au PSG. D’après Christian Falk du journal Bild Sport, le club de la capitale française ne vendra pas son joyau lyonnais sauf en cas de proposition impossible à refuser.

Lisez aussi : Mercato: Le PSG défie la Premier League pour Bradley Barcola

À voir Mercato : Coup dur pour l’OM, le dossier Nayef Aguerd menacé

Luis Enrique, le coach parisien, compte sur son numéro 29 et il faudrait une offre vraiment énorme de plus de 100 millions d’euros pour permettre à la direction des Rouge et Bleu d’ouvrir une éventuelle discussion. Face à la situation, le Bayern Munich garde la main sur la piste menant à Nico Williams comme l’option prioritaire en solution B.