Coup de tonnerre PSG: 120M€ du Bayern pour Bradley Barcola ?

Devancé par Désiré Doué dans la hiérarchie des attaquants, Bradley Barcola va-t-il quitter le PSG lors de ce mercato estival ? En tout cas, le Bayern Munich serait très intéressé par l’attaquant de 22 ans.

Mercato PSG : Bradley Barcola pour remplacer Leroy Sané au Bayern ?

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 45 millions d’euros, Bradley Barcola est lié au PSG jusqu’au 30 juin 2028. Pour autant, le milieu offensif français pourrait ne pas faire de vieux os dans la capitale.

Lisez aussi : Mercato: Le PSG défie la Premier League pour Bradley Barcola

À voir OL Mercato : Lyon récupère un renfort à City grâce à Cherki

Avec l’explosion de Désiré Doué, le natif de Lyon a perdu sa place de titulaire au sein de l’équipe de Luis Enrique, où il a été laissé sur le banc cette saison lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Et même si le Paris SG a remporté la Coupe aux grandes oreilles contre l’Inter Milan, Barcola n’apprécie pas forcément son statut et pourrait se laisser convaincre par une place de titulaire chez un autre grand d’Europe.

Et cela tombe bien puisque le Bayern Munich étudierait sérieusement un éventuel transfert de l’international français, même si l’affaire ne s’annonce pas du tout facile. En quête d’un ailier gauche pour compenser le départ libre de Leroy Sané, le club allemand ferait de Bradley Barcola sa cible privilégiée pour ce mercato estival. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens ne comptent pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le Paris SG réclame une fortune pour Bradley Barcola

Recruté en juillet 2020 en provenance de Manchester City pour 49 millions d’euros, Leroy Sané s’apprête à quitter les rangs du Bayern Munich. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international allemand ne signera pas un nouveau bail. Et pour remplacer son ailier de 29 ans, le Rekordmeister aurait jeté son dévolu sur Bradley Barcola, mais il faudra mettre la main à la poche pour espérer l’arracher au Paris Saint-Germain. 🚨🔴 EXCL | Bradley #Barcola is FC Bayern’s top target in their search for a high-profile left winger!



Difficult to realise, but Bayern are actively exploring a potential transfer of the 22 y/o Frenchman.



If a move for Barcola proves impossible, Nico #Williams is the top… pic.twitter.com/Ay8X00XTSD— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 9, 2025

Lisez aussi : Mercato PSG : C’est désormais scellé pour Bradley Barcola !

En effet, selon Caught Offside, le Champion de France valorise son joueur jusqu’à 120 millions d’euros. Une somme complètement folle qui peut largement se justifier. Si un transfert pour Barcola s’avère impossible, Nico Williams est la meilleure option pour le Bayern Munich, dont le directeur sportif Max Eberl envisagerait également d’autres options, notamment Kaoru Mitoma (Brighton), Rafael Leao (AC Milan) et Gody Gakpo (Liverpool).

À voir Mercato ASSE : Un buteur visé répond à l’intérêt des Verts