À la lutte avec le Bayern Munich pour la signature de la star de Tottenham, Harry Kane, le PSG pourrait avoir une belle ouverture dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prêt à se retirer du dossier Harry Kane

D’après les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas renoncé à l’idée de recruter Harry Kane lors de ce mercato estival. Malgré sa préférence pour le Bayern Munich, l’attaquant de 30 ans n’a toujours pas quitté Tottenham. Et les dirigeants bavarois n’auraient pas l’intention de s’éterniser sur le dossier. En effet, le journaliste Florian Plettenberg explique que le Rekordmeister aurait formulé une dernière offre de 100 millions d’euros, bonus compris, pour Harry Kane.

Le champion de Bundesliga attend désormais la réponse des Spurs, mais auraient déjà signifié qu’ils n’iront pas au-delà de cette proposition. Le spécialiste de Sky Sport Germany assure que le Bayern pourrait donc se retirer des négociations si Daniel Levy ne donne pas une réponse positive dans les heures à venir. Le tabloïd britannique The Telegraph ajoute que le club allemand donnerait jusqu’à ce vendredi minuit au président de la formation londonienne pour faire connaître sa décision.

Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui précise que « le Bayern veut et s’attend à ce que Tottenham décide aujourd’hui. » Toujours selon le journaliste italien, la position du Bayern Munich est claire : cette offre sera la dernière. L’accord est déjà ficelé entre le Bayern Munich et Harry Kane, et l’opération ne dépend désormais que de la réponse des dirigeants de Tottenham. Un potentiel retrait des Bavarois des négociations suffirait-il à relancer les espoirs des Parisiens ? Nasser Al-Khelaïfi se tiendrait prêt à s’aligner sur les exigences de Tottenham et de Harry Kane pour renforcer son attaque la saison prochaine.