Mercato ASSE : Après Cardona, un défenseur signe (officiel)

À la suite d’Irvin Cardona, l’ASSE s’est offert définitivement les services de Maxime Bernauer. L’option d’achat assortie à son prêt a été levée.

Mercato : L’ASSE acte le transfert définitif de Bernauer

Comme Irvin Cardona il y a quelques jours, Maxime Bernauer est désormais un joueur de l’ASSE. Le club stéphanois l’a transféré définitivement du Dinamo Zagreb en levant l’option d’achat qui accompagnait son prêt de six mois en janvier 2025.

« L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l’option d’achat prévue dans le cadre du prêt de Maxime Bernauer par le Dinamo Zagreb (Croatie) », a communiqué le club relégué en Ligue 2.

Il a signé un contrat de deux saisons, qui le lie désormais aux Verts jusqu’au 30 juin 2027. ℹ️ L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat prévue dans le cadre du prêt de Maxime Bernauer par le @gnkdinamo (Croatie) !



Le défenseur est désormais lié au club jusqu'en 2027 ! 👇— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 11, 2025

Maxime Bernauer : « Je suis très heureux et fier »

Le défenseur central français se réjouit de poursuivre l’aventure sous le maillot de vert comme il le souhait. « Je suis très heureux et fier de faire officiellement partie de la grande famille de l’ASSE. Nous avons une seule mission : remettre le club à sa place », a-t-il déclaré.

Ayant poussé pour le transfert de Maxime Bernauer, Eirik Horneland savoure la signature de son protégé. « Nous sommes très heureux que Maxime continue l’aventure avec nous. Il joue avec beaucoup d’autorité et a la capacité à tirer les autres vers le haut. Son ambition et son caractère font de lui un leader naturel, sur le terrain comme en-dehors. Nous avons de grandes attentes le concernant […] », a réagi l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.