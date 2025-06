ASSE Mercato : Un défenseur d’Ajaccio dans le viseur

L’ASSE se pencherait sur le profil d’un défenseur évoluant à l’AC Ajaccio en Ligue 2. L’intérêt des Verts pour le jeune joueur serait très sérieux.

Mercato : En attendant Jaber, l’ASSE fonce sur Tony Strata à Ajaccio

L’ASSE a lancé son mercato avant même l’ouverture officielle du marché estival. Deux recrues officielles ont renforcé l’équipe stéphanoise, reléguée en Ligue 2. Ce sont : Irvin Cardona et Maxime Bernauer, qui étaient prêtés au club depuis janvier 2025.

L’option d’achat assortie à leur contrat respectif a été levée et ils restent définitivement à l’AS Saint-Etienne. Le polyvalent attaquant s’est engagé jusqu’en 2027, tandis que le défenseur central a signé jusqu’en 2027.

Mahmoud Jaber, milieu de terrain du Maccabi Haïfa, devrait être la troisième recrue estivale des Verts. Selon L’Equipe, son transfert de l’international israélien (12 sélections) est déjà bouclé à 1,2 M€, sous réserve de la visite médicale.

Concernant les pistes explorées, Le Progrès révèle une menant vers Tony Strata de l’AC Ajaccio. D’après les informations du quotidien régional, cette piste serait très sérieuse. De plus, le club corse serait disposé à laisser filer son jeune défenseur prometteur cet été, car il a besoin de liquidité pour éviter la rétrogradation administrative de la DNCG.

ASSE : Tony Strata à la place de Maçon ou Appiah ?

L’arrière droit de 20 ans est sous contrat avec l’ACA jusqu’en juin 2027. Selon l’estimation de Transfermarkt, il est évalué à 400 000 €. Tony Strata serait une option intéressante pour l’ASSE, à la place Yvann Maçon et Dennis Appiah, qui ont été décevants la saison écoulée.

Pour rappel, le défenseur franco-roumain a été formé à Ajaccio. Il totalise 50 matchs avec l’équipe professionnelle ajaccienne, dont 46 en Ligue 2 et 3 en Ligue 1. La saison dernière, il a pris part à 28 matchs de championnat sur 34 et a été titulaire à 17 reprises. Tony Strata s’est même montré décisif avec 1 but et 3 passes de but.