Mercato ASSE : Stassin fait fléchir KSV ? nouveau tarif fixé

Le transfert de Lucas Stassin de l’ASSE se dessine. Alors qu’il fait le forcing pour quitter le club, les responsables stéphanois auraient décidé de baisser son tarif.

À cinq jours de l’ouverture officielle du mercato estival, Lucas Stassin et son clan poussent pour quitter l’ASSE qui est reléguée en Ligue 2. « Comme Zuriko Davitashvili, Stassin veut partir. Il veut même quitter le club en premier lieu, je le dis avec certitude. On peut le comprendre, car il est sollicité et il a la Coupe du monde avec la Belgique en ligne de mire », a confirmé Mohamed Toubache-Ter lors d’un Space organisé par Tribune Verte.

Plus d’une dizaine de clubs, notamment West Ham en Premier League, le LOSC en Ligue 1 et le Sporting Club au Portugal sont sur les rangs pour recruter le prolifique avant-centre de l’AS Saint-Etienne. Fort de l’intérêt suscité par Lucas Stassin, Kilmer Sports ventures réclamait 20 M€ pour son transfert, soit le double du prix auquel il a été recruté à Westerlo en Belgique l’été dernier.

Saint-Etienne exige désormais entre 15 et 17 M€ pour le transfert de son buteur

Mais aux dernières nouvelles, les décideurs du groupe canadien seraient prêts à revoir leur exigence à la baisse. À en croire l’Insider, l’ASSE attend désormais un montant compris « entre 15 et 17 millions d’euros » pour son meilleur buteur.

Il est important de rappeler que Lucas Stassin est international Espoir Belge. Son objectif est d’intégrer la sélection A, dirigée par Rudi Garcia, en vue du Mondial 2026. La saison dernière, il a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1 sous le maillot de l’AS Saint-Etienne.

