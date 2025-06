Mercato PSG : Barcola au Bayern, l’indice qui change tout

Le nom de Bradley Barcola alimente le mercato du PSG ces derniers jours. Longtemps ciblé par le Bayern Munich, voit sa cote légèrement retomber en Bavière. Un revirement stratégique qui pourrait redistribuer les cartes du marché estival autour de l’ailier parisien.

Mercato PSG : Le Bayern change ses plans pour Bradley Barcola

Longtemps considéré comme une cible majeure du Bayern Munich, Bradley Barcola n’est plus en tête de liste. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, le club allemand a récemment intensifié ses efforts pour enrôler Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao, reléguant ainsi le joueur du PSG au rang de plan B.

La raison est double : une ouverture manifeste de Williams à rejoindre le club bavarois, et la volonté ferme du PSG de conserver son jeune talent. Barcola sort d’un exercice 2024-2025 convaincant sous les couleurs parisiennes, avec 58 apparitions, 21 buts et 19 passes décisives. Des statistiques supérieures à celles de Nico Williams (11 buts, 7 passes en 45 matchs). 🚨🆕 Nico #Williams has now signalled to FC Bayern that he can very well imagine a move to Munich. That’s why Eber/Freund are continuing talks with his management. There has also been a meeting.



The release clause is set at €60–65 million. His salary demands are around €20… pic.twitter.com/lRU6e4ry8d— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 11, 2025

Pourtant, le dossier du Français reste délicat : le PSG se montre inflexible, et la valorisation du joueur avoisine désormais les 70 M€, selon Transfermarkt. Un montant dissuasif pour un Bayern déjà en négociation avancée avec Bilbao pour s’offrir Williams, contre sa clause libératoire fixée à 60-65 M€. Ce recul du Bayern pourrait relancer l’intérêt d’autres prétendants.

Arsenal, Manchester City et Tottenham suivent de près la situation de Barcola. Reste à savoir si ce changement de cap bavarois fera évoluer leur approche, ou s’ils se heurteront eux aussi à l’intransigeance du Paris Saint-Germain.

