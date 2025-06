Mercato PSG : Le verdict tombe pour l’arrivée de Karetsas !

Le PSG se retire de la course à la signature du milieu de terrain grec Konstantinos Karetsas cet été. Les raisons sont connues.

Mercato PSG : Luis Campos lâche Konstantinos Karetsas

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos flaire plusieurs coups sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Après la Coupe du monde des clubs qui se tiendra aux Etats-Unis, les dirigeants parisiens vont se concentrer sur le mercato estival et accélérer certains dossiers.

Certains médias ont révélé il y à quelques semaines que Luis Campos cible une pépite grecque qui évolue en Jupiler League Pro. Selon les informations du spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, le dirigeant portugais s’est rendu lui-même en Belgique et a suivi la performance d’un crack lors de la rencontre du championnat de Belgique entre Genk et Antwerp (0-1). Il s’agit de Konstantinos Karetsas qui montre tout son potentiel en Belgique.

À voir Mercato FC Nantes : Kita répond à l’OM pour Matthis Abline !

Lire aussi : Révolution totale au PSG : Un mercato inédit arrive !

Cette pépite grecque est en pleine forme en ce moment et livre de belles performances. Titulaire indiscutable, il a disputé 33 rencontres avec son club cette saison, a inscrit 3 buts et délivré trois passes décisives. Sacha Tavolieri a révélé que la direction du PSG est satisfaite de ses performances et prépare une offre alléchante pour convaincre les dirigeants de Genk de le céder. Mais deux points refroidissent les ardeurs du club de la capitale.

Lire aussi : Mercato PSG : Barcola au Bayern, l’indice qui change tout

Les dirigeants de Genk demandent au moins 40 millions d’euros avant de laisser partir Konstantinos Karetsas. Outre le prix du jeune meneur de jeu grec, le PSG devra patienter avant de le voir à Paris. L’international grec n’a pas encore 18 ans. S’il devait signer au PSG cet été, il ne pourrait pas rejoindre le club de la capitale immédiatement.

À voir Stade Rennais : Rebondissement pour Santamaria !

Le jeune crack resterait de toute façon en prêt à Genk pendant six mois. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Konstantinos Karetsas est estimée à 13 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.