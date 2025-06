Mercato FC Nantes: Deux départs et une prolongation en vue

Le mercato au FC Nantes va prendre une autre tournure, surtout après l’arrivée de l’entraîneur Luis Castro sur le banc. Les choses vont commencer à bouger, avec deux départs et une prolongation en vue.

FC Nantes : Nicolas Pallois et Marcus Coco vers la sortie

Selon les informations de L’Équipe, le FC Nantes va procéder à un dégraissage cet été pour faire de la place dans son effectif. À cet effet, une vague de départs est prévue, axée sur certains joueurs présents depuis longtemps au club. Parmi eux, le média français cite les noms de Nicolas Pallois et Marcus Coco. Les deux joueurs ont respectivement passé huit et six saisons au club.

Ils ne seront donc pas prolongés par le FC Nantes durant ce mercato estival, bien que le second dispose d'une clause de renouvellement d'un an dans son contrat. Par conséquent, Nicolas Pallois et Marcus Coco deviendront des joueurs libres de tout engagement dès le 30 juin prochain. En revanche, d'autres éléments clés seront conservés par le FC Nantes.

Nicolas Cozza parti pour rester à Nantes ?

Concernant les joueurs en fin de prêt, les Canaris souhaitent conserver Nicolas Cozza. Le latéral gauche franco-italien a été prêté au FC Nantes à l’été 2024 par le VfL Wolfsburg pour une saison. Lors de son aventure en Ligue 1, il a disputé 29 matchs, inscrivant un but et délivrant une passe décisive toutes compétitions confondues. Ses performances ont séduit les dirigeants nantais, qui souhaitent le garder.

D’après le média précité, une négociation est en cours avec les pensionnaires de la Bundesliga pour un nouveau prêt d’un an. Les discussions vont bon train, mais un bémol subsiste : Nicolas Cozza perçoit un salaire élevé que le FC Nantes ne se sent pas en mesure d’assumer.