Mercato AS Monaco : El Aynaoui toujours d’actualité, mais…

Auteur d’une grosse saison avec le RC Lens, Neil El Aynaoui fait l’objet de convoitises en Europe. Parmi ses prétendants figure l’AS Monaco, qui pourrait revenir à la charge cet été.

Mercato : Retour de flamme entre Monaco et Neil El Aynaoui ?

Lors du mercato estival 2024, des rumeurs annonçaient le transfert de Neil El Aynaoui à l’AS Monaco. C’était un transfert quasiment bouclé, mais aux dernières nouvelles, l’opération a capoté lors des examens médicaux. En effet, la pépite marocaine de 23 ans souffrait d’une blessure au genou, ce qui l’a contraint à rester au RC Lens.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Ça se confirme pour Ansu Fati ! Détails

À voir OL Mercato : Un défenseur mécontent ouvre la porte de sortie

Par la suite, Neil El Aynaoui a réalisé une excellente saison avec les Sang et Or. Durant l’exercice 2024-2025, le milieu de terrain relayeur a inscrit 8 buts et délivré une passe décisive en 26 matchs avec le club artésien. Ses performances ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs, dont l’AS Monaco. D’après We Sport, les Monégasques pourraient revenir à la charge pour Neil El Aynaoui.

Si l’approche de l’été 2024 n’a pas été fructueuse, celle de cette année pourrait bien être la bonne. À noter que le club de la Principauté n’est pas le seul prétendant du Marocain de 23 ans. En effet, Aston Villa et la Lazio Rome sont également intéressés par les services du milieu relayeur. Par conséquent, le dossier s’annonce très chaud pour l’AS Monaco, si l’intérêt de cet été se confirme.