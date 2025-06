Mercato OM : Matthis Abline redonne espoir à Marseille !

Suite à la sortie musclée de Waldemar Kita, s’opposant aux approches de l’OM, Matthis Abline a brisé le silence. L’attaquant français du FC Nantes a fait une annonce, qui redonne espoir aux Phocéens.

Mercato : Matthis Abline laisse la porte ouverte à l’OM

Avec 11 buts inscrits en 36 apparitions cette saison sous le maillot du FC Nantes, Matthis Abline reste un attaquant très convoité. L’Olympique de Marseille est notamment à ses trousses, même si le président Waldemar Kita se montre très gourmand pour son jeune joueur.

Le dirigeant nantais a récemment fixé le prix de vente de Matthis Abline à50 millions d’euros dans le but bien sûr de dissuader l’Olympique de Marseille. Ses propos ne sont pas passés inaperçues et ont suscité la réaction du principal intéressé. Convoqué en équipe de France Espoirs, Matthis Abline s’est d’abord exprimé sur son avenir proche et n’écarte pas un possible transfert à Marseille.

« Pour l’instant, je suis ici avec les Espoirs et j’y suis très bien. Pour ma situation personnelle, on verra plus tard », a-t-il déclaré à L’Equipe. Ensuite, l’ancien attaquant du Stade Rennais a réagi aux propos du président nantais avec une certaine ironie. « Ouais, j’ai vu ça… Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà ».

Il est tenté par « énormément de trucs »

Alors que son contrat courant jusqu’en juin 2028 avec les Canaris, Matthis Abline n’exclut pas l’idée de rejoindre un club plus huppé, comme l’Olympique de Marseille. Il a même reconnu que « énormément de trucs me tentent », même s’il refuse de se projeter aussi vite sur son futur.

« Je suis à l’Euro et c’est tout », a-t-il conclu, laissant entendre que la question de son avenir au FC Nantes sera réglée après la compétition. En attendant, l’intérêt de ses courtisans ne faiblit pas.