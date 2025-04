Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Alban Lafont !

Alban Lafont n’a encore pris aucune décision fixe concernant son avenir au FC Nantes. Annoncé sur le départ cet été, le gardien de but français gagne la confiance d’Antoine Kombouaré et pourrait poursuivre l’aventure avec les Canaris.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont va-t-il rester au FCN ?

Alban Lafont pourrait finalement rester au FC Nantes cet été. Le gardien de but français a vécu une saison difficile, notamment après l’arrivée du nouveau portier Anthony Lopes cet hiver en provenance de l’Olympique Lyonnais. Il a été écarté de l’équipe première par l’entraîneur Antoine Kombouaré et a finalement été envoyé en équipe réserve en National 3 pour maintenir sa forme.

Avec l’équipe réserve, Alban Lafont s’entraîne correctement et montre de belles qualités dans les cages. Le natif de Ouagadougou envisage un départ cet été pour s’imposer ailleurs. « Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement. Ça a été difficile pendant un petit moment, mais j’essaie de garder la tête froide, de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance », a déclaré Alban Lafont après la rencontre face à Sablé (victoire 4-1).

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Galatasaray pourrait revenir à la charge pour recruter Alban Lafont. Le géant turc s’est intéressé au portier nantais cet hiver, mais sans accélérer le dossier. Le club stambouliote va perdre son gardien de but Fernando Muslera en fin de contrat cet été. Alban Lafont serait alors la priorité des recruteurs turcs. Mais tout pourrait changer dans les prochaines semaines.

En conférence de presse avant le derby contre le Stade Rennais, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, s’est prononcé sur l’avenir d’Alban Lafont. Ce dernier réintègre le groupe professionnel.

« Là, il n’y a rien à dire sur son travail à l’entraînement, il est impliqué. Son attitude dans le groupe est très bien aussi. Je suis content de l’avoir avec nous. Même pour Anthony Lopes, c’est top. Ça améliore la partie entraînement avec les gardiens. Surtout, c’est lui qui demande à jouer avec la réserve. Des fois, j’aurais préféré l’avoir. Le week-end dernier, j’aurais préféré qu’il n’y aille pas. Ça démontre que c’est un grand professionnel. Il travaille, il n’a pas d’état d’âme et il se prépare déjà pour la saison prochaine. On est tous super contents. », a déclaré le coach nantais.

Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande d’Alban Lafont est estimée à 7 millions d’euros par le site Transfermarkt.