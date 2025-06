Mercato PSG : le Paris SG dégaine 50 M€ pour un crack !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a formulé une offre pour un défenseur en Angleterre en vue du prochain mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour une pépite en Angleterre

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos est sur tous les fonts pour trouver le remplaçant de Marquinhos et renforcer la défense centrale de l’équipe de Luis Enrique. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent concernant le potentiel départ du défenseur brésilien vers l’Arabie Saoudite.

Les pensionnaires du Parc des Princes ciblent plusieurs pépites pour compenser son départ. L’international ukrainien Illya Zabarnyi serait notamment la priorité des Parisiens. Il évolue actuellement sous les couleurs de Bournemouth en Angleterre. Titulaire indiscutable, le crack ukrainien a montré de belles qualités en défense cette saison en Premier League. Durant cette campagne, il a délivré une passe décisive en 36 rencontres toutes compétitions confondues avec les Cherries.

Luis Campos a accéléré les négociations avec son homologue anglais Tiago Pinto ces derniers jours pour boucler le deal. Les dirigeants de Bournemouth sont prêts à céder Illya Zabarnyi, mais ils exigent 70 millions d’euros, une somme que le Paris SG ne veut pas payer. Selon les informations du journaliste Marc Mechenoua, les dirigeants parisiens sont passés à l’offensive et ont déposé une offre de 50 millions d’euros sur la table des Anglais.

Luis Campos et son équipe leur ont précisé qu’ils ne vont pas revoir à la hausse leur offre et ils attendent la réponse de Bournemouth. Illya Zabarnyi a donné son feu vert pour poser ses valises à Paris cet été et évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2029, la valeur marchande de l’Ukrainien est estimée à 42 millions d’euros par le site Transfertmarkt.

