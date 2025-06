ASSE : Maçon absent à la reprise, un nouveau défi l’attend

Yvann Maçon ne sera pas présent à la reprise des entraînements de l’ASSE. Il va participer au tournoi Gold Cup 2025, un nouveau défi pour lui avec la sélection de la Guadeloupe.

ASSE : Yvann Macon va disputer la Gold Cup 2025 avec la Guadeloupe

L’ASSE a fixé sa rentrée sportive au 19 juin, soit dans six jours précisément. Lors de cette reprise des entraînements, Yvann Macon sera absent. Il n’a pas quitté le club et n’est pas en instance de transfert. Il a simplement rejoint la sélection de son pays natal, la Guadeloupe. Il est sélectionné par Jocelyn Angloma pour disputer la 18e édition de la Gold Cup, du 14 juin au 6 juillet à Houston, au Texas.

Cette compétition est organisée par la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF). Elle met en confrontation les meilleures équipes masculines de cette Confédération. Après avoir joué deux matchs avec l’Équipe Espoirs de France (U21) en octobre 2020, le défenseur latéral de l’AS Saint-Etienne va défendre les couleurs des Gwadaboys de Guadeloupe.

Un objectif plus haut pour le défenseur de Saint-Etienne

Et ses ambitions sont claires et élevées dans cette Gold Cup 2025. « J’ai vraiment confiance en l’équipe et en moi. On attend le début de ce tournoi avec beaucoup de positivité et de l’assurance. Le premier objectif, c’est de sortir de la phase de poule, synonyme de qualification pour les quarts […], et essayer d’aller le plus loin possible ensuite », a déclaré Yvann Maçon en conférence de presse.

Le numéro 27 de l’ASSE et ses coéquipiers guadeloupéens affronteront le Panama, la Jamaïque et le Guatemala dans le Groupe C pour commencer.