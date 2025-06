Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Ignatius Ganago !

Le 30 juin prochain, Ignatius Ganago devait initialement faire son retour au FC Nantes après la fin de son prêt avec le New England Revolution. Mais apparemment, il y a eu un revirement de situation, car le joueur camerounais va poursuivre son aventure avec le club américain.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago parti pour rester au New England Revolution

En janvier dernier, alors qu’il n’entrait plus dans les plans du FC Nantes, Ignatius Ganago a accepté un départ temporaire en MLS. Il a ainsi signé un contrat de prêt de six mois avec option d’achat avec le New England Revolution. Au sein du club américain, l’international camerounais a pu retrouver ses marques grâce à un temps de jeu satisfaisant.

Ignatius Ganago a disputé 11 matchs, totalisant 1 252 minutes de jeu, pour un but et quatre passes décisives. Il a repris confiance, ce qui se reflète clairement dans ses prestations. D’après Ouest-France, cette performance devrait permettre au Camerounais de 26 ans de prolonger son aventure avec le New England Revolution.

En effet, une clause incluse dans le contrat permet à Ignatius Ganago de rester en MLS jusqu’en décembre 2025 s’il dispute 50 % des matchs de la première moitié de saison. Alors que le natif de Douala compte 15 titularisations, il va donc rester aux États-Unis. Parallèlement à ses performances, Ignatius Ganago est actuellement évalué à 2 millions d’euros.