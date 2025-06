Mercato ASSE : Les Verts s’enflamment déjà pour Jaber

L’ASSE s’est offert les services de Mahmoud Jaber. En attendant sa signature officielle, Peuple-Vert se réjouit du recrutement du milieu de terrain du Maccabi Haïfa.

Mercato : L’ASSE s’offre les services de Mahmoud Jaber à 2 M€

Mahmoud Jaber va rejoindre l’équipe de l’ASSE en provenance du championnat israélien, le seul qu’il a connu depuis le début de sa carrière. Kilmer Sports Ventures a recruté le joueur au Maccabi Haïfa grâce à son outil data. Le milieu de terrain a coché plusieurs cases selon les données statistiques de ses performances.

Lisez aussi : Mercato : Incroyable ! l’ASSE propose Stassin à Strasbourg

À voir OL Mercato : Une décision tranchante tombe pour Caleta-Car

Assurés des qualités athlétiques et techniques du joueur de 25 ans, les dirigeants du groupe canadien n’ont pas hésité à investir 2 M€, hors bonus, dans le transfert de ce dernier. Mahmoud Jaber va s’engager officiellement pour 4 saisons avec l’AS Saint-Etienne la semaine prochaine. Mais les Verts s’enflamment déjà pour sa signature.

Le profil du milieu israélien proche à la fois de Camara et Moueffek

Romain A., chroniqueur et rédacteur pour le média spécialisé, savoure le recrutement de l’international israélien (13 sélections). Il valide entièrement son profil. « Si je devais le comparer, je le rapprocherais plutôt (sans l’aspect offensif, sans les projections) d’un Mahdi Camara. Sur ce qu’on a vu, sur les premières impressions, on comprend vite que c’est un joueur qui est là pour aller gratter des ballons, pour apporter de l’équilibre« , a-t-il décrit pour le site internet traitant l’actualité de l’ASSE.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une cible échappe à Saint-Etienne

« C’est un profil un peu dans l’esprit d’Aïmen Moueffek, mais sans la projection vers l’avant. Et peut-être un peu plus propre à la récupération », a poursuivi le journaliste.

À voir Bombe au Mercato : Donnarumma négocie avec Man United

En attendant de voir Mahmoud Jaber sur les terrains en Ligue 2, Romain espère qu’Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, ses deux vice-présidents, ne se sont pas trompés dans leur choix. « Ce n’est pas un joueur qu’on sort de nulle part. On le voulait déjà l’hiver dernier. On a insisté, on est allés le chercher. Donc j’ai envie de croire qu’ils savent ce qu’ils font, et que le joueur peut vraiment nous apporter quelque chose, une vraie plus-value« , a-t-il déclaré.