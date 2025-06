Mercato : Incroyable ! l’ASSE propose Stassin à Strasbourg

L’ASSE aurait fait une proposition incroyable au RC Strasbourg, incluant Lucas Stassin, alors que le club alsacien s’est positionné sur Zuriko Davitashvili.

Mercato : L’ASSE propose un échange Stassin – Mara à Strasbourg

Profitant de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, le RC Strasbourg tente de récupérer Zuriko Davitashvili, l’un des meilleurs stéphanois la saison dernière. Le club alsacien n’est pas encore passé à l’offensive pour l’ailier des Verts. Il attend certainement l’ouverture officielle du mercato d’été, le lundi 16 juin.

Cependant, l’AS Saint-Etienne lui aurait transmis une proposition, qui ne concerne pas l’international Géorgien, mais plutôt Lucas Stassin. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’ASSE a proposé son meilleur buteur au Racing Club Strasbourg, en échange de Sékou Mara plus un chèque de 8 M€. Cette offre stéphanoise a évidemment été repoussée par le club alsacien comme l’a indiqué l’Insider. Strasbourg se fait respecter !!



Un échange Stassin-Sékou Mara + 8M€ c’est NON.

Pour mieux comprendre les enjeux, il faut noter que l’ASSE a recruté Lucas Stassin à 10 M€ le 21 août 2024. La saison dernière, il a été auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1. Selon Transfermarkt, l’attaquant belge 20 ans est évalué à 18 M€.

Quant à Sékou Mara (23 ans en juillet prochain), le RCSA l’a transféré de Southampton à 12 M€ le 24 août 2024. Il a pris part à 25 matchs en Ligue 1 lors du dernier exercice, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée. Confronté à une forte concurrence, l’avant-centre franco-sénégalais avait été titulaire seulement 7 fois. Il est estimé à 5 M€ par le site internet spécialisé.

Evidemment, le transfert de Stassin est légèrement inférieur à celui de Mara, mais sa valeur marchande actuelle vaut plus de trois fois celle du joueur Strasbourgeois.

