Mercato ASSE : Une cible échappe à Saint-Etienne

L’ASSE tente de recruter un jeune gardien de but. Mais la concurrence devient très forte sur cette piste à l’approche du mercato. Trois clubs de Ligue 1 sont proches de ruiner les plans des Verts.

Mercato : L’ASSE première sur la piste Robin Risser

L’ASSE envisage de saisir une opportunité sur le marché pour recruter un gardien de but. Elle s’est positionnée rapidement sur la piste menant vers Robin Risser du RC Strasbourg. Le portier de 20 ans n’entre pas dans les plans de Liam Rosenior et il était prêté au Red Star en Ligue 2 la saison dernière.

Lisez aussi : ASSE : Maçon absent à la reprise, un nouveau défi l’attend

À voir Mercato OL : City propose un défenseur aux Lyonnais

Les dirigeants stéphanois voulaient profiter de la situation du jeune gardien prometteur pour l’enrôler, en vue de leur projet à moyen ou long terme. Malgré l’offensive de l’AS Saint-Etienne en Alsace, cela s’annonce mal désormais pour les Verts.

L’OGC Nice et Brest ont aussi senti le joli coup Risser

D’autres courtisans de Robin Risser, et non des moindres, ont déclaré leur intérêt. Il s’agit de l’OGC Nice, du stade Brestois et maintenant du Stade Rennais FC, qui ont aussi senti le joli coup. Au Gym, il ne reste plus qu’un an de contrat à Marcin Bulka et sa doublure Maxime Dupé (32 ans). Quant au bail de Teddy Boulhendi, le 3e gardien, il expire le 30 juin 2025. Le club azuréen cherche donc un portier pour la relève.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un départ annoncé dans le staff de Horneland

À Brest, Marco Bizot (34 ans) est entré dans sa dernière saison de contrat et se rapproche de la sortie, tandis que celui de Noah Jauny (3e portier) expire officiellement dans deux semaines. Le Stade Brestois aussi cherche donc un nouveau dernier rempart.

À voir Coup de théâtre à l’OM : Amine Harit vers la Turquie !

Idem pour le SRFC qui songe à la succession de Steve Mandanda. Selon Ouest-France, Robin Risse est pressenti pour remplacer numériquement le Tricolore de 40 ans à Rennes et ainsi devenir la doublure de Brice Samba.

Mercato : Les plans de Saint-Etienne contrariés

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE ne peut pas rivaliser avec Nice, qui est qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. L’intérêt du SB29 pour Robin Risser, révélé par L’Équipe, et celui du Stade Rennais viennent également contrarier les plans des Stéphanois, car les clubs breton pourraient offrir une opportunité à l’international Espoirs Français en Ligue 1, après ses performances remarquables avec le Red Star en Ligue 2.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE annonce une décision-choc pour Loïc Perrin

Arrivé dans la banlieue nord de Paris comme joker au cours de la saison dernière, précisément le 29 novembre 2024, le joueur formé à Strasbourg avait été titulaire à 19 reprises, en autant de matchs disputés en championnat. Il avait réussi 5 clean sheet et concédé 23 buts avec les Audoniens.

À voir FLASH Mercato : Un précieux départ officialisé au FC Nantes