Coup de tonnerre à l’OL : Rayan Cherki fait ses adieux à Lyon !

Rayan Cherki n’a pas attendu la finale de la coupe de France pour faire ses adieux a l’OL. Il a annoncé la couleur sur son avenir, à l’issue de la Ligue 1.

Mercato : De grands clubs en embuscade pour Rayan Cherki

Bloqué par le président de l’OL, l’été dernier, Rayan Cherki n’a plus qu’une dernière année de contrat à Lyon. De ce fait, le club rhodanien doit prendre une décision cruciale pendant ce mercato d’été. Soit trouver un accord pour prolonger le contrat du meneur de jeu, soit le transférer au courtisan le plus offrant. Plusieurs clubs ont coché le nom du N°18 de l’Olympique Lyonnais, depuis l’été 2023 et ils sont prêts à passer à l’offensive cet été.

Chelsea, le Real Madrid ou encore Manchester United sont parmi les clubs désireux de s’attacher les services de Rayan Cherki. Vu les grosses pointures en embuscade, les proches du joueur de 20 ans espèrent conclure une grosse signature. Évidemment, le clan du l’international Espoir français sont favorables à son transfert.

Rayan Cherki fait ses adieux à l’OL

La tendance est confirmée par ce dernier, dans un message lâché sur Free 1. Un message d’adieu aux supporters de l’Olympique Lyonnais. « Ces moments resteront à jamais gravés dans mon cœur. J’aimerais remercier tout le monde, toutes les personnes rencontrées ici, celles qui m’ont aidé quand c’était dur, mais aussi celles qui m’ont critiqué, car c’est grâce à elles que j’en suis là », a-t-il déclaré.

🦁 Rayan Cherki ému après #OLRCSA :



Empêché de partir de Lyon l’été dernier, par John Textor, à la suite des transferts de Bradley Barcola (PSG) et Castello Lukeba (RB Leipzig), Rayan Cherki est finalement comblé, grâce à la fin de saison extraordinaire de l’équipe lyonnaise. Sixièmes de Ligue 1, lui et ses coéquipiers sont qualifiés directement pour la Ligue Europa. En plus, ils sont en finale de coupe de France et affronteront le Paris, samedi. « Je ne regretterai jamais d’être resté », a confié la pépite de l’OL.