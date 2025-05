PSG – Inter : Grosse surprise dans le groupe de Luis Enrique

Avant de prendre l’avion pour Munich, le PSG a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique pour la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan.

Tout le monde dans l’avion : Le PSG au complet face à l’Inter

Le Paris Saint-Germain est à 90 minutes d’inscrire son nom sur la liste des clubs ayant remporté la Ligue des Champions. Après avoir éliminé successivement Liverpool (8e de finale), Aston Villa (1/4 de finale) et Arsenal FC (1/2 finale), le PSG sera face à l’Inter Milan ce samedi soir à l’Allianz Arena de Munich pour la grande finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Pour cette rencontre, Luis Enrique dispose de tout son monde. De retour à l’entraînement ces derniers jours, Presnel Kimpembe est remis de sa blessure au pied droit. Le défenseur central français est donc dans le groupe de 22 joueurs convoqué par le coach espagnol pour la bataille de Munich. Tout comme Khvicha Kvaratskhelia, qui a manqué la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims pour une migraine. Du côté des jeunes, seul l’attaquant Ibrahim Mbaye est du voyage.

À la veille du match, le journal L’Équipe a confirmé la composition probable du PSG. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma va garder les buts devant une défense composée de Marquinhos et Willian Pacho dans l’axe, et Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs. Au milieu, le trio Nuno Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est attendu.

La seule incertitude concernait l’attaque, mais le quotidien sportif rapporte que l’entraîneur du PSG a tranché et c’est Bradley Barcola qui devrait accompagner Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Auteur d’un doublé samedi dernier face au Stade de Reims en finale de la Coupe de France, l’ailier de 22 ans a pris de l’avance sur le jeune Désiré Doué.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Mendes, Beraldo, Hernandez, Kimpembe

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Ruiz, Mayulu, Lee

Attaquants : Dembélé, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Doué, Mbaye.

