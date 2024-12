Un transfert au PSG cet hiver ? Marcus Rashford annonce sa décision

Susceptible de quitter les rangs de Manchester United cet hiver, Marcus Rashford est associé au PSG pour renforcer l’attaque des Rouge et Bleu. Aux dernières nouvelles, le joueur de 27 ans a fait un choix fort pour sa prochaine destination.

Mercato PSG : Marcus Rashford veut vivre une nouvelle expérience

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford a manifesté son désir de vivre une nouvelle aventure après avoir passé toute sa carrière à Manchester United. En perte de vitesse chez les Red Devils, l’attaquant de 27 ans ne serait pas insensible à une expérience en Liga. Bien qu’annoncé au Paris Saint-Germain et en Arabie Saoudite, l’international anglais privilégierait la piste menant au FC Barcelone, selon les informations Marca.

D’ailleurs, Rashford a enflammé la toile ces dernières heures en « likant » une publication de Lamine Yamal sur Instagram. Cette interaction du joueur a fait le tour de la toile en Catalogne et a suscité de nombreuses discussions. Surtout que le club espagnol n’est pas du tout contre cette idée. À 36 ans révolus, Robert Lewandowski tend plus vers la sortie et l’arrivée de Rashford représenterait une opportunité pour les Blaugranas. Sauf que l’affaire est loin d’être acquise pour le club entraîné par Hansi Flick.

Le Barça financièrement limité pour Marcus Rashford ?

Critiqué pour sa baisse de régime significative et un manque d’esprit d’équipe, Marcus Rashford a été du groupe de Manchester United avant le derby face à Manchester City et n’a pas réintégré l’effectif depuis. De surcroît, Ruben Amorim, l’entraîneur mancunien, pointé du doigt l’entourage du joueur qui, selon lui, ne le conseillerait pas au mieux.

Poussé vers la sortie, l’ancien partenaire de Paul Pogba se verrait donc rebondir à Barcelone. Ce désir paraît toutefois difficile à concrétiser pour l’instant. Le club catalan, qui doit encore trouver un moyen d’inscrire Dani Olmo pour la seconde partie de la saison, ne dispose pas de la marge de manœuvre financière nécessaire pour assumer son transfert et son salaire, estimé à près de 20 millions d’euros par an.

Le quotidien Marca ajoute qu’il n’y a qu’une seule condition pour que Marcus Rashford signe au Barça : accepter de réduire ses émoluments de moitié. Reste à savoir si le numéro 10 des Red Devils sera prêt à un tel sacrifice. Affaire à suivre…