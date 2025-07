PSG Mercato: Luis Enrique rêve d’un coup de folie au Barça

Même s’il se dit globalement satisfait de son collectif au PSG, Luis Enrique aimerait voir débarquer une pépite du Barça pour renforcer son milieu de terrain. Le club de la capitale pourrait signer un gros chèque pour tenter de faire craquer les Blaugranas.

PSG Mercato : Luis Enrique aimerait retrouver l’un de ses anciens chouchous

Ancien sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique aimerait retrouver l’un de ses anciens chouchous. Désireux d’attirer un nouveau milieu de terrain capable de prendre la succession de Fabian Ruiz dans un avenir proche, l’entraîneur du PSG rêverait toujours de Gavi.

Officiellement, le joueur du FC Barcelone n’est pas sur le marché, mais Enrique voudrait profiter de sa situation au sein de l’équipe de Hansi Flick, où il n’est qu’un simple remplaçant, pour tenter de le convaincre de le retrouver en Ligue 1. Selon les informations du portail Fichajes, les dirigeants parisiens souhaiteraient signer Gavi pour combler les besoins de leur coach.

D’ailleurs, Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, préparerait en ce moment une offre de 80 millions d’euros pour le milieu de terrain de 20 ans. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, le natif de Los Palacios y Villafranca pourrait se voir délivrer un bon de sortie en cas de proposition satisfaisante. La possibilité de retrouver un coach qui lui fait entièrement confiance pourrait également faire pencher la balance dans ce dossier.

« Pour moi, c’est le meilleur. Il est numéro un, un entraîneur exceptionnel, lui et son staff. Je suis tellement content pour lui. C’est lui qui m’a offert mes débuts en équipe nationale, contre l’Italie, championne d’Europe, à San Siro. Je n’oublierai jamais ce jour-là. Et il a eu le courage de me faire jouer, car tout le monde était à ses pieds. Je suis tellement content pour lui, il mérite tout », confiait Gavi, il y a quelques mois, au sujet de Luis Enrique. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à réaliser ce gros coup. Affaire à suivre…