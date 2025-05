FLAH Mercato : Le PSG boucle la venue d’une star du Real !

Comme annoncé par la presse espagnole ces dernières semaines, une star du Real Madrid s’apprête à rejoindre les rangs du PSG. L’affaire serait d’ores et déjà réglée entre les dirigeants du club de la capitale et la joueuse de 24 ans.

Mercato PSG : Le Real Madrid annonce un départ historique

Si Marie-Antoinette Katoto s’apprête à quitter librement son club formateur pour rejoindre le principal concurrent, l’Olympique Lyonnais, les responsables du PSG Féminin travaillent déjà sur plusieurs dossiers afin de renforcer considérablement l’équipe pour la saison prochaine.

Dans cette optique, une championne du monde pourrait prochainement débarquer en provenance du Real Madrid : Olga Carmona. D’ailleurs, le club madrilène a officialisé le départ de la capitaine de son équipe féminine ce mardi.

« Notre capitaine Olga Carmona a décidé de mettre fin à son aventure comme joueuse du Real Madrid », écrit la Maison-Blanche dans un communiqué, sans préciser la future destination de la joueuse. Mais selon plusieurs sources concordantes, l’héroïne de la dernière finale de la Coupe du Monde 2023 face à l’Angleterre devrait s’engager en faveur du PSG.

Accord entre Olga Carmona et le Paris SG

Après une saison blanche et chaotique, le Paris Saint-Germain féminin pourrait frapper un premier grand coup pour relancer son projet. À en croire diverses sources espagnoles proches du Real Madrid, Olga Carmona aurait déjà donné son accord au PSG ces dernières semaines, où un contrat de quatre ans l’attendrait. Photo : Olga Carmona

L’arrière gauche de la Roja viendrait pour suppléer l’internationale française Sakina Karchaoui, qui évolue désormais au milieu de terrain. Olga Carmona incarne une recrue de tout premier plan : championne du monde en 2023, elle avait offert le titre à l’Espagne en inscrivant l’unique but de la finale contre l’Angleterre.

Formée au Séville FC, la jeune dame quitte le Real Madrid après cinq saisons comme la joueuse la plus capée de l’histoire de la section féminine de la Maison Blanche. Un gros coup pour Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, respectivement directeur sportif et directrice sportive adjointe de la section féminine du PSG.