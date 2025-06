Mercato ASSE : Un défenseur des Verts rebondit au Maroc

C’est officiellement la fin de l’aventure de Yunis Abdelhamid à l’ASSE. Son numéro 5 a été attribué à la recrue Mahmoud Jaber. Laissé libre par le club stéphanois, il a rebondi au Maroc.

Mercato : Abdelhamid rejoint l’AS FAR de Rabat au Maroc

Engagé librement par l’ASSE à l’été 2024 en provenance du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid avait signé un contrat d’une saison jusqu’au 30 juin 2025, mais avec une option d’une année supplémentaire. Finalement, la direction du club n’a pas souhaité activer cette option. Elle a laissé le défenseur de 37 ans libre à l’issue de la saison catastrophique qui a débouché sur la relégation des Verts en Ligue 2.

À deux semaines de la fin officielle de son contrat à l’AS Saint-Etienne, Yunis Abdelhamid a trouvé un point de chute. Il est retourné dans son pays natal, pas pour y faire sa reconversion, mais poursuivre sa carrière. Selon les informations du média Kora Maroc, l’international marocain (16 sélections) va engager avec l’AS FAR de Rabat pour une saison. Il est arrivé lundi dans la capitale marocaine pour finaliser son contrat et signer. 🚨 L’international marocain Younes Abdelhamid 🇲🇦 est arrivé hier à Rabat pour finaliser son transfert à l’AS FAR 🇲🇦 !

Un contrat d’une saison est prévu.



Un renfort de taille pour le club militaire, engagé sur plusieurs fronts la saison prochaine pic.twitter.com/CUG9Cj1hyC— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) June 17, 2025

L’imposant arrière central (1,90 m) aura l’opportunité de disputer une compétition africaine à laquelle le club des Forces Armées Royales est qualifié. Un nouveau défi pour Yunis Abdelhamid après son passage complétement raté à Saint-Etienne.

