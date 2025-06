Coup de théâtre : Le PSG laisse Maghnes Akliouche à Monaco

Longtemps annoncé comme la priorité du PSG sur ce mercato estival, Maghnes Akliouche pourrait finalement rester et poursuivre son aventure à l’AS Monaco. Explications.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche parti pour rester à Monaco ?

Évalué entre 70 et 80 millions d’euros par ses dirigeants, Maghnes Akliouche est fortement pressenti sur le départ lors de ce mercato estival. Auteur d’une saison XXL, avec notamment 7 buts et 12 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 23 ans est associé à presque tous les grands clubs européens.

En interne, l’international espoir français ne cacherait plus ses envies d’ailleurs et rêverait de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, des négociations seraient même déjà en cours entre son agent et Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale française.

Pour autant, Pierre Ménès estime que Maghnes Akliouche gagnerait à rester un an de plus à Monaco pour continuer sa progression avant le grand saut chez un cador. Surtout que le PSG, considéré comme sa destination favorite, ne pourrait pas vraiment lui garantir un temps de jeu conséquent vu la redoutable concurrence de Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

« D’une manière générale, je pense qu’Akliouche devrait faire un an de plus à Monaco et s’aguerrir dans cette équipe. D’autant que si Pogba arrive, ce sera un joueur qui pourra lui faire bénéficier de son expérience. Moi je veux bien qu’il aille au PSG, mais il va jouer où et à la place de qui ?

C’est d’ailleurs un peu le même que débat qui concernant Cherki. Donc Akliouche à Monaco, je pense que c’est la meilleure idée possible », a confié Pierre Menès sur sa page YouTube. De son côté, le Champion de France semble avoir changé d’avis concernant ce dossier.

Le Paris SG veut faire grandir Senny Mayulu

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche semble encore très loin d’un transfert de l’AS Monaco au Paris SG. Après le sacre historique en Ligue des Champions, Luis Enrique veut continuer à faire confiance aux Titis la saison prochaine, notamment Ibrahim Mbaye, Noham Kamara et Senny Mayulu.

D’ailleurs, le dernier cité devrait recevoir une proposition de prolongation de contrat. Révélation des six derniers mois au PSG, le milieu offensif de 19 ans a convaincu ses dirigeants, qui veulent lui permettre de continuer à grandir et donc de ne pas le mettre davantage en concurrence.

« La direction parisienne – sauf départ à son poste – veillera d’ailleurs à ne pas lui mettre de nouveaux concurrents dans les pattes cet été, afin de favoriser sa progression. En interne, on croit énormément en lui. Mayulu est notamment apprécié pour sa personnalité et sa polyvalence.

Même s’il doit encore s’épaissir physiquement et progresser dans plusieurs domaines, le joueur d’origine congolaise dispose d’un grand potentiel et va se voir proposer une prolongation, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2027 », a confié le journaliste Fabrice Hawkins. Sauf surprise, le Paris SG ne devrait donc pas recruter Maghnes Akliouche cet été.