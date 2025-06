Info Mercato : C’est fait, Moses Simon quitte le FC Nantes !

Après six ans passés au FC Nantes, Moses Simon va prendre la direction d’un autre club, mais toujours en Ligue 1. L’international nigérian va rejoindre le Paris FC, selon L’Equipe.

FC Nantes : Départ acté pour Moses Simon !

L’aventure entre Moses Simon et le FC Nantes va prendre fin cet été. À un an de l’échéance de son contrat, le joueur de 29 ans a exprimé l’envie de relever un nouveau défi. Sur le marché, il a été approché par plusieurs clubs anglais, par l’OM ainsi que par le Paris FC. Finalement, l’attaquant nigérian a opté pour un transfert dans la capitale française, après avoir été séduit par leur projet.

D’après le journal L’Equipe, un accord commun a déjà été trouvé entre les Parisiens et le FC Nantes. Tout est déjà bouclé pour un transfert de 7 millions d’euros et Moses Simon sera bel et bien là première recrue du Paris FC. Le natif de Jos percevra un salaire mensuel de 300 000 euros, selon Ouest-France. Pour l’instant, l’officialisation de sa signature par le club parisien n’est qu’une question de temps.

Grâce à ce transfert, l’ancien joueur de La Gantoise va évoluer dans une équipe jeune, mais pleine d’ambition. Récemment promu en Ligue 1, le Paris FC vise à s’imposer dans l’élite pour gagner en Confiance. Ainsi, la maturité et l’expérience de Moses Simon seront de véritables atouts. Le Super Eagle est attendu par l’équipe et ses supporters dès la saison prochaine.