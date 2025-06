PSG : Un attaquant réclame publiquement son transfert

Alors que Luis Campos s’active en coulisses pour boucler la première recrue estivale du PSG, d’autres joueurs ne souhaitent pas revenir dans le collectif de Luis Enrique. Un attaquant a ainsi réclamé officiellement son transfert.

Mercato : Randal Kolo Muani souhaite rester à la Juventus Turin

Mis à l’écart par Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été envoyé en prêt sans option d’achat à la Juventus Turin lors du mercato hivernal passé. Auteur de six mois intéressants à Turin, l’attaquant de 26 ans a vu son prêt être prolongé d’un mois pour disputer la Coupe du Monde des Clubs avec la Juve.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG fixe une date limite à Randal Kolo Muani

À voir Mercato OM : Une terrible menace plane sur Leonardo Balerdi

Un choix payant, puisque l’international français a inscrit un doublé lors de la victoire de la Vieille Dame face à Al-Ain (5-0) pour son premier match dans cette compétition organisée par la FIFA. À la fin de la rencontre, Randal Kolo Muani n’a pas caché son bonheur et son souhait ardent de poursuivre l’aventure dans le Piémont sur le long terme. Randal Kolo Muani of Juventus FC celebrates a goal during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus FC in Napoli, Italy, on January 25, 2025. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Photo by Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

« Honnêtement, je me sens bien ici. Je peux jouer et marquer des buts. Je suis heureux, j’espère pouvoir rester », a notamment déclaré l’attaquant du PSG en zone mixte. Récemment, plusieurs médias italiens ont annoncé des discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus Turin pour un nouveau prêt de Kolo Muani la saison prochaine.

Lisez aussi : PSG : C’est confirmé, Randal Kolo Muani vers l’Angleterre

Selon La Gazzetta Dello Sport, ce nouveau deal pourrait se conclure avec une obligation d’achat pouvant atteindre les 50 millions d’euros pour les Turinois. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le natif de Bondy pourrait ainsi quitter définitivement le Paris SG dans un an.

À voir Mercato ASSE : Gazidis négocie un gros transfert au milieu