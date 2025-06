Mercato : Accord PSG-Illya Zabarnyi, le transfert bouclé…

Illya Zabarnyi arborera bien le maillot du PSG avant la fin de la première partie du mercato estival. Le défenseur ukrainien a fait l’objet d’un accord et il ne reste plus qu’un détail à régler pour officialiser sa venue.

Mercato PSG : Illya Zabarnyi arrive au club de la caoitale

Au PSG, le dossier du transfert d’Illya Zabarnyi avance à grands pas. Après avoir longtemps travaillé au corps, le défenseur central ukrainien, Luis Campos est désormais engagé dans la phase finale du dossier. En effet, son club, Bournemouth, a donné l’autorisation au Paris Saint-Germain de négocier les conditions de son transfert directement avec Zabarnyi.

Le responsable sportif du PSG, en charge du mercato, a rapidement trouvé un accord avec le joueur. Et le journaliste italien Fabrizio Romano, incollable en matière d’actualité mercato, confirme la seconde phase du dossier, à savoir les négociations avec Bournemouth. Il a posté à cet effet : “Le Paris Saint-Germain est désormais en phase finale de négociations pour Illya Zabarnyi après une nouvelle proposition envoyée à Bournemouth. Un accord devrait être trouvé et une prochaine proposition devrait suivre prochainement.” 🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain are now at final stages of negotiations for Ilya Zabarnyi after new proposal sent to Bournemouth.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

Puisque le Paris Saint-Germain a déjà obtenu l’accord du joueur sur ses conditions salariales ainsi que la durée de son contrat, un accord PSG-Bournemouth doit maintenant être trouvé pour boucler le dossier. Les négociations ont effectivement commencé et avancent vite, puisque le PSG connaissait d’avance les exigences de Bournemouth pour le transfert.

Les prochains jours pourraient être suivis d’une annonce officielle pour la mise en concurrence Illya Zabarnyi-Marquinhos. Le capitaine du Paris Saint-Germain est en perte de vitesse, ce qui pousse Luis Campos à anticiper sa baisse générale de niveau avec cette prochaine signature de l’Ukrainien.