Mercato surprise : Un départ inattendu annoncé à l’OGC Nice

Alors que la cellule de recrutement s’active pour renforcer l’effectif de Franck Haise, certains joueurs pourraient, en revanche, quitter l’OGC Nice. Le dernier en date est celui de Jérémie Boga, dont le profil est sollicité par un autre club en Turquie.

Mercato OGC Nice : Le Trabzonspor se positionne pour Jérémie Boga

En France, l’OGC Nice fait partie des clubs les plus actifs de ce mercato estival. Tant dans le sens des arrivées que des départs, plusieurs joueurs sont à l’étude pour solidifier l’effectif de Franck Haise. Pour enregistrer de nouvelles recrues, les Aiglons vont devoir s’appuyer sur certaines ventes, et, pour cela, Jérémie Boga pourrait être sacrifié.

Selon les informations de Fotomaç, l’international ivoirien, qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OGC Nice est dans le viseur du Trabzonspor. Les Bordeaux-bleu se sont renseignés sur les conditions de signature de l’ailier gauche, qui peut également évoluer au poste de milieu offensif ou défensif. Une offre de prêt d’une saison, assortie d’une option d’achat de 10 millions d’euros a été soumise à l’OGC Nice.

Un départ difficile pour Nice et Franck Haise

Trabzonspor apprécie le profil de Jérémie Boga à cause de sa polyvalence, sa palette technique, ainsi que son expérience européenne. Il compte sur ses performances pour renforcer sa ligne d’attaque. Il reste maintenant à savoir si l’OGC Nice et le joueur seront intéressés par cette proposition. Il est également dans le viseur du Beşiktaş Istanbul et de l’Italie.

L’international ivoirien de 28 ans sort d’une saison mitigée de 24 matchs disputés, totalisant 1 196 minutes de jeu, en raison de sa blessure musculaire. Bien avant ces coups d’arrêt, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame représentait un joueur important pour l’OGC Nice. Ainsi, son départ pourrait être un coup dur pour les Aiglons qui vont disputer les barrages de la Ligue des Champions.

