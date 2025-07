INFO Mercato RC Lens : Un serial buteur en approche !

En quête de trouver son nouveau numéro 9, depuis le départ de Loïs Openda, le RC Lens jette son dévolu sur un jeune attaquant danois de 23 ans. Il s’agit de Mathias Kvistgaarden, auteur d’une grosse saison, et qui attise la convoitise de plusieurs clubs européens.

Mercato : Le RC Lens s’intéresse à Mathias Kvistgaarden

Le RC Lens tient peut-être son nouvel attaquant axial pour renforcer sa ligne offensive. À la demande de l’entraîneur Pierre Sage, les recruteurs lensois cherchent activement un buteur européen et jettent leur dévolu sur Mathias Kvistgaarden. Auteur de 23 buts et 7 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues, il s’est illustré grâce à sa palette technique.

Lire aussi : Info Mercato RC Lens : Un indésirable du FCN plaît au RCL !

À voir FLASH Mercato : 20M€ ! L’AC Milan frappe à la porte du PSG

Sous les couleurs de Brondby IF, le joueur de 23 ans a connu une régularité impressionnante avec 2 542 minutes de jeu. Ses performances sont appréciées par le RC Lens qui souhaite s’offrir ses services dès cet été. D’après les informations du journal L’Équipe, les Sang et Or ont entamé les négociations avec le club danois. Un accord aurait été trouvé pour un transfert à 13 millions d’euros. Photos : Les joueurs du RC Lens

Par contre, les Artésiens ont encore une grosse carte à jouer. Il s’agit de chercher à convaincre Mathias Kvistgaarden pour rejoindre leur rang. Pour le moment, le Danois de 23 ans est intéressé par l’approche d’un club anglais. Ainsi, le RC Lens devra disposer de meilleurs arguments pour attirer le natif de Birkerod vers l’Artois. Pour l’entraîneur Pierre Sage, l’arrivée de Mathias Kvistgaarden aura un rôle semblable à celui de Loïs Openda.