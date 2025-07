Info Mercato : Un ailier dit non à l’OM, accord conclu !

Désireux d’étoffer son attaque cet été, l’OM pensait avoir une bonne carte à jouer pour Simon Adingra. Mais l’ailier ivoirien de Brighton a finalement choisi de s’engager en faveur de Sunderland.

Mercato : L’OM devancé, Simon Adingra file à Sunderland !

La succession de Luis Henrique, parti à l’Inter Milan cet été, s’avère difficile pour l’Olympique de Marseille. Les pistes explorées en interne s’évaporent les unes après les autres. À l’image du dossier Noa Lang, c’est autour de Simon Adingra de s’éloigner de l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Simon Adingra, la recrue attendue en attaque ?

À voir Mercato PSG : Ancelotti recale le Paris SG !

L’entraîneur Roberto De Zerbi, qui connait bien les qualités de l’international ivoirien et espérait l’attirer en Provence cet été. Mais les Phocéens devront vite tirer un trait sur cette piste. Et pour cause, le Champion d’Afrique en titre va poursuivre sa carrière en Angleterre.

Visite médicale prévue cette semaine

En effet, selon les informations relayées par Fabrizio Romano, Sunderland et Brighton ont conclu un accord pour le transfert de Simon Adingra à hauteur de 24 millions d’euros, bonus compris. Les conditions personnelles ont également été réglées. A tel point que Simon Adingra est attendu cette semaine à Sunderland pour passer sa visite médicale. 🚨❤️🤍 Simon Adingra to Sunderland, here we go! Deal done with Brighton for €21m fixed fee plus €3m add-ons.



Personal terms also agreed with medical to follow next, one more addition for #SAFC.



Player on his way to complete the move, as @SkySports_Keith reports. ✈️ pic.twitter.com/O3q4m3tl8b— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025

Lire aussi : Mercato FCN : Après l’OM, le FC Nantes sur Simon Adingra ?

Si tout se passe bien, l’ailier gauche de 23 ans signera son nouveau contrat avec les Black Cats. Ce dénouement oblige l’OM à explorer d’autres cibles en vue de renforcer son attaque cet été. La piste prioritaire se nomme Igor Paixao de Feyenoord. Mais là encore, Marseille est en grande difficulté.