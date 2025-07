PSG : Gianluigi Donnarumma enfin dédouané !

L’international allemand, Jamal Musiala sort du silence après sa grave blessure lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich et soutient Gianluigi Donnarumma.

PSG : Jamal Musiala calme le jeu pour Donnarumma

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma a blessé Jamal Musiala lors de la rencontre entre le Paris SG et le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. L’international allemand faisait le forcing pour récupérer le ballon et a eu un choc avec Donnarumma. Le crack allemand a été victime d’une luxation de la cheville.

Jamal Musiala a été évacué sur civière. Certains joueurs ont critiqué cette sortie de Gianluigi Donnarumma. « C’est une situation où il ne faut pas y aller comme ça. C’est très risqué. Il prend le risque de blesser son adversaire. Je suis allé le voir et je lui ai dit : Tu ne veux pas aller voir notre joueur ? Par respect, il est normal d’y aller et de souhaiter bonne chance au garçon. Il l’a d’ailleurs fait par la suite. Il faut toujours faire preuve de fair-play. J’aurais réagi différemment », a réagi le gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer après la rencontre.

