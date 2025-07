PSG : Hakimi lâche enfin sa vérité sur le Real Madrid

Achraf Hakimi est revenu sur son départ du club merengue après la démonstration du PSG contre le Real Madrid (4-0) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs 2025. Le latéral marocain, omniprésent sur son flanc droit, a confié sa vérité, sans détour.

Achraf Hakimi n’a pas tremblé face à son passé. Mercredi soir, dans une demi-finale à sens unique, le Paris Saint-Germain a balayé le Real Madrid (4-0) et le latéral marocain (26 ans) s’est montré à son avantage, en délivrant un centre décisif sur le but de Fabian Ruiz à la 24e minute et en enchaînant les allers-retours sur son côté.

Un match plein, qui contrastait avec le visage fermé de Kylian Mbappé, désireux d’oublier rapidement cette soirée. Interrogé par Claude Makelele, consultant pour DAZN, Hakimi n’a pas évité la question sur son départ du Real Madrid, cinq ans plus tôt. Avec franchise, il a glissé : « Ce n’est pas moi qui ai décidé de ça ». Une réponse brève, un brin gênée, qui en dit long sur le manque de confiance que le club espagnol lui avait accordé.

L’épanouissement sous le maillot parisien

Hakimi a toutefois tenu à rappeler son bonheur actuel au PSG : « Ils m’ont laissé faire ce que j’aime bien faire, jouer et prendre du plaisir. Avec ce coach qui m’a donné sa confiance et la liberté de jouer de temps en temps au milieu mais aussi de défendre. La vérité, c’est que je suis très content et je prends du plaisir avec cette équipe ».

Formé au Real Madrid, Hakimi n’y avait disputé que 17 matchs professionnels avant d’être prêté au Borussia Dortmund, puis transféré à l’Inter Milan avant de rejoindre le PSG. À Paris, ses performances se multiplient au plus haut niveau, et confirment qu’il est désormais l’un des meilleurs latéraux au monde. Mercredi soir, Hakimi a simplement rappelé à Madrid ce qu’il aurait pu être, si on lui en avait laissé le temps.

