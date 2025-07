ASSE Mercato : Une cible en défense lâche sa réponse

L’ASSE cherche toujours un arrière latéral droit en renfort pendant ce mercato d’été. Toutefois, une piste suivie par les Verts en Ligue 2 semble se refermer.

Mercato : Thibaut Vargas ne veut plus jouer en Ligue 2

L’ASSE compte deux arrières latéraux droit dans son effectif : Dennis Appiah et Yvan Maçon. Ils n’ont pas été exempts de reproches la saison dernière, mais le premier fait partie des cadres qui bénéficient de la confiance d’Eirik Horneland. Quant au deuxième, il est sur la liste des joueurs dont le club souhaite se séparer, car il ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur.

Pour ce faire, l’AS Saint-Etienne doit trouver rapidement un défenseur latéral droit. Thibaut Vargas faisait partie des pistes explorées par les recruteurs stéphanois. Evalué à 1,5 M€, il est dans sa dernière saison de contrat à Laval. Débaucher le défenseur de 25 ans ne semble donc pas compliqué.

Néanmoins, sa décision n’est pas du tout favorable à l’ASSE. Il ne souhaite plus jouer en Ligue 2 selon les informations de Peuple-Vert. La priorité de Thibaut Vargas serait un nouveau défi à l’étranger, après 4 saisons en Ligue 2 et une saison en National entre 2020 et 2025.

L’ASSE vise un défenseur aguerri en division inférieure

Pour rappel, l’arrière visé par les Verts est un ancien joueur de Montpellier HSC, son club formateur. Mais il n’a joué que 3 matchs en Ligue 1 avec « La Paillade » en 2020. Il a ensuite rejoint Châteauroux en Ligue 2, mais le club a été relégué en National où il a évolué lors de l’exercice en 2021-2022.

Parti de La Berrichonne, Thibaut Vargas a déposé ses valises à Nîmes Olympique en 2022-2023. Depuis juillet 2023, il défend les couleurs du Stade Lavallois, toujours en Ligue 2.