Mercato ASSE : Un renfort au poste d’Appiah et Maçon signe

Passé professionnel à l’ASSE officiellement, mardi, Kévin Pedro est présenté comme un véritable renfort défensif pour les Verts en Ligue 2.

Mercato : L’ASSE en Ligue 2, une défense à reconstruire

L’ASSE a laissé partir librement Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon à l’issue de leur contrat. Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé, deux autres défenseurs centraux, sont également annoncés sur le départ. Ils ne souhaitent pas jouer en Ligue 2. En fin de contrat, Léo Pétrot ne fait pas l’unanimité en interne. Il semble plus proche de la sortie que d’une prolongation à Saint-Etienne.

Quant à Dennis Appiah et Yvann Maçon, ils ne seront pas retenus si une porte de sortie s’ouvre pour chacun d’eux. Mis en concurrence la saison dernière, les deux défenseur latéraux droits ont leur part de responsabilité dans le naufrage défensif de l’équipe stéphanoise, qui a concédé 77 buts en 34 matchs de Ligue 1.

AS Saint-Etienne : Kévin Pedro à la place d’Appiah et Maçon ?

En attendant l’arrivée de nouveaux joueurs pendant ce mercato d’été, l’ASSE tient un renfort défensif en interne, en la personne de Kévin Pedro. Désormais professionnel, il va intégrer l’équipe stéphanoise en Ligue 2, comme l’a annoncé Loïc Perrin lors de la signature officielle de son premier contrat pro : « Ce contrat symbolise la confiance qu’on lui porte, […] pour son travail, son sérieux et bien sûr son potentiel. Il va reprendre avec le groupe professionnel. Il aura l’occasion de se montrer ».

À la suite du directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, Jean-Luc Vannuchi (sélectionneur des U19 de France) présente le joueur formé à l’académie des Verts comme un véritable renfort pour l’équipe d’Eirik Horneland. « Kévin Pedro a la capacité de jouer axial comme latéral. Je pense que son avenir est au poste de latéral (droit) compte tenu de sa taille (1,83 m). Je le vois s’affirmer à ce poste qu’il a découvert il y a à peine plus d’un an, car il va encore progresser », a-t-il assuré pour le site Poteaux-Carrés.

À en croire le technicien françaiLa pépite de 19 ans est donc capable de s’imposer à la place de Dennis Appiah et Yvann Maçon la saison prochaine. « C’est un joueur qui a bien évolué. Il maîtrise la technique défensive du fait de sa formation en tant que défenseur central. […]. Kévin Pedro a un bon jeu défensif, un bon jeu de tête. Il franchit les étapes et réussi des projections vers l’avant. Il a aussi progressé sur l’aspect offensif, la technique, les débordements, la qualité de centre », a souligné Jean-Luc Vannuchi.