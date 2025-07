Mercato OL : Une décision surprise tombe pour Mikautadze

L’OL aurait pris la décision de garder l’un de ses attaquants très sollicité en Europe pendant ce mercato, dans le but de viser une place en Ligue des Champions.

Mercato : Le Directeur général de l’OL confirme des transferts à venir

Les actionnaires et bailleurs de fonds de l’OL ont naturellement fourni des efforts financiers pour sortir leur club de l’étau de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Maintenant que Lyon est maintenu en Ligue 1, Michele Kang doit trouver les moyens pour rembourser les emprunts et redresser la situation financière du club.

Pour ce faire, elle est contrainte de réduire la masse salariale et d’éviter les transferts (achats) onéreux. La nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais peut également faire des ventes. Le nouveau Directeur général des Gones, Michael Gerlinger, a confirmé qu’il y aura des ventes « comme chaque année, dans tous les clubs ».

Des joueurs ayant la cote sur le marché, tel que Malick Fofana (20 ans) sont concernés. Le jeune attaquant belge, dont la valeur marchande est estimée à 30 M€, est convoité par plusieurs clubs en Europe, dont le PSG.

OL : Porte de sortie fermée pour Mikautadze

Recruté à 18,5 M€ et évalué à 22 M€, Georges Mikautadze représente également une valeur sûre sur le marché des transferts. Il est sur les tablettes de Galatasaray et Fenerbahçe en Turquie, Sunderland en Premier League, l’Eintracht Francfort en Bundesliga et l’AS Rome en Serie A.

Face au fort intérêt pour l’attaquant géorgien, l’OL n’aurait pas l’intention de céder. Selon Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca compte bâtir sa nouvelle équipe autour de l’avant-centre de 24 ans, surtout après le départ d’Alexandre Lacazette et le transfert de Rayan Cherki à Manchester City.

Le média spécialisé assure que Georges Mikautadze figure parmi les joueurs sur qui l’entraîneur de Lyon souhaite s’appuyer pour continuer à « croire à l’Europe ». Si Malick Fofana ou encore le gardien de but Lucas Perri sont en instance d’être d’être transférés, ce ne serait pas le cas du natif de Lyon, à en croire la source. Sauf si une offre colossale inattendue tombe sur le bureau de Michele Kang pour ce dernier.