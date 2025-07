Mercato : le Stade Rennais déchire une offre de 4 M€ !

Les dirigeants du Stade Rennais refusent une offre de 4 millions d’euros pour un indésirable pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré recale un club serbe

Le Stade Rennais poursuit le ménage en son sein pendant ce mercato estival. Beaucoup de mouvements sont attendus dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Plusieurs joueurs du SRFC devraient quitter la Bretagne cet été pour trouver un nouveau point de chute.

Le milieu de terrain finlandais, Glen Kamara est aussi mis sur le marché et va quitter définitivement le Stade Rennais quelques mois seulement après son arrivée. L’international finlandais a rejoint le SRFC lors du dernier mercato estival en provenance de Leeds United, mais n’a pas pu avoir assez de temps de jeu à cause de la concurrence et de ses performances moins solides. Il a donc été prêté à Al-Shabab en Arabie Saoudite.

Pendant son court séjour à Rennes, Glen Kamara a disputé 13 matches avec les Rouge et Noir. En Arabie Saoudite, l’international finlandais n’a pas non plus convaincu ses dirigeants. Il a disputé 13 matches avec son club. Les Saoudiens ont décidé de ne pas lever l’option d’achat pour le recruter définitivement. Glen Kamara a donc fait son retour au Stade Rennais cet été, et est suspendu à la décision des dirigeants rennais.

Certains clubs se positionnent pour le recruter et le relancer. Selon les informations de L’Equipe, l’Étoile Rouge de Belgrade est un sérieux prétendant pour l’accueillir. Cette formation serbe l’a ciblé et a même envoyé une offre de 4 millions d’euros pour déloger le Finlandais. Mais la direction du SRFC a décliné cette offre. Elle demande au moins 6 millions d’euros pour laisser partir Glen Kamara.

