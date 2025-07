INFO Mercato : L’AC Milan fonce sur un buteur de l’AS Monaco

À la recherche de renforts offensifs, l’AC Milan aurait jeté son dévolu sur Breel Embolo, l’attaquant de l’AS Monaco. L’international suisse, qui arrive à un tournant de son aventure sur le Rocher, intéresse fortement les dirigeants milanais.

Mercato AS Monaco : Breel Embolo dans le viseur de l’AC Milan

À un an de la fin de son contrat à l’AS Monaco, Breel Embolo pourrait faire ses valises cet été. L’attaquant de 28 ans sort d’une saison globalement réussie avec 42 matchs disputés, 7 buts marqués et 9 passes décisives. Des statistiques qui n’ont pas échappé à l’œil affûté du club lombard.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Rossoneri envisagent sérieusement de passer à l’action pour recruter le natif de Yaoundé. En pleine réorganisation de leur secteur offensif, avec les départs annoncés de Rafael Leão, João Félix et Álvaro Morata, les Milanais voient en Embolo un profil capable d’apporter puissance et efficacité devant le but.

Massimiliano Allegri, fraîchement installé sur le banc milanais et déjà renforcé par l’arrivée de Luka Modrić au milieu de terrain, verrait d’un bon œil cette recrue. Toujours d’après le journaliste Di Marzio, l’AS Monaco ne fermerait pas la porte à un transfert, à condition de recevoir une offre conséquente.

Lié au club princier jusqu’en juin 2026, Breel Embolo est estimé à environ 12 millions d’euros comme valeur marchande. Arrivé sur le Rocher en juillet 2022 en provenance du Borussia Mönchengladbach, il cumule à ce jour 89 matchs sous les couleurs monégasques, pour un total de 22 buts et 13 passes décisives.